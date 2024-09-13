Секрет стройности: диетолог назвала пять лучших жиросжигающих напитков

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 244 0

Диетолог Соколова: вода с тмином по утрам способствует похудению

Секрет стройности: диетолог назвала пять лучших жиросжигающих напитков

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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По словам специалиста, именно с них нужно начинать каждое утро.

Существует пять утренних напитков, которые способствуют быстрому сжиганию жира на животе. Об этом рассказала диетолог Анна Соколова в беседе с Science XXI.

В первую очередь, эксперт советует употреблять утром воду с медом и лимоном. Данный напиток поможет не только очистить организм, но и ускорит метаболизм. Далее в списке идет вода с тмином, известная своей способностью улучшать пищеварение, что способствует сжиганию жира.

Третий напиток — традиционная индийская пахта, богатая пробиотиками и витамином B12, который помогает лучше усваивать питательные вещества.

На четвертом месте — чай с корицей, который обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами.

Замыкает список зеленый чай. Особенно ценен он за счет высокого содержания катехинов — мощных антиоксидантов, в том числе и стимулирующих процесс жиросжигания.

Диетолог также подчеркнула, что вышеперечисленные напитки помогут добиться эффекта похудения при регулярном употреблении, а также в сочетании с правильным питанием и здоровым образом жизни.

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