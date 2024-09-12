Арестовали сообщницу Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий

Глава Долгопрудного будет находиться под стражей до 29 октября 2024 года.

Московский суд арестовал предполагаемую сообщницу Владислава Юдина, главы подмосковного города Долгопрудный. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК РФ) в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, будучи главой г. о. Талдом обвиняемый безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. В результате в бюджет округа не поступили денежные средства от неуплаченной арендной платы порядка четырех миллионов рублей», — значится в тексте публикации.

Владислава Юдина обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Помимо этого, чиновник находился в сговоре с хозяином подконтрольной ему организации. Он дал указания погасить долг их долг в размере 40 миллионов рублей за счет городского бюджета.

Глава Долгопрудного Владислав Юдин будет находиться под стражей до 29 октября текущего года, сообщил Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд приговорил к колонии экс-военного по делу о хищении земель Минобороны. Апелляционная жалоба обвиненного не была удовлетворена, приговор первой инстанции остался без изменений.