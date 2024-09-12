Арестовали сообщницу Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 35 0

Арестовали сообщницу главы Долгопрудного в деле о мошенничестве

Арестовали сообщницу Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий

Фото: Официальный сайт администрации городского округа Долгопрудный

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Глава Долгопрудного будет находиться под стражей до 29 октября 2024 года.

Московский суд арестовал предполагаемую сообщницу Владислава Юдина, главы подмосковного города Долгопрудный. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК РФ) в своем Telegram-канале. 

«По данным следствия, будучи главой г. о. Талдом обвиняемый безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. В результате в бюджет округа не поступили денежные средства от неуплаченной арендной платы порядка четырех миллионов рублей», — значится в тексте публикации.

Владислава Юдина обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Помимо этого, чиновник находился в сговоре с хозяином подконтрольной ему организации. Он дал указания погасить долг их долг в размере 40 миллионов рублей за счет городского бюджета. 

Глава Долгопрудного Владислав Юдин будет находиться под стражей до 29 октября текущего года, сообщил Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд приговорил к колонии экс-военного по делу о хищении земель Минобороны. Апелляционная жалоба обвиненного не была удовлетворена, приговор первой инстанции остался без изменений.

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Арестовали сообщницу Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий

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