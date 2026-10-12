Мошенники просили деньги от имени министра образования Нижегородской области

Аферисты создали поддельную страницу министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова. Об этом он сам рассказал в своем профиле в соцсетях.

По словам чиновника, нижегородцы получали в мессенджерах сообщения, якобы отправленные от его имени, с прямыми требованиями перечислить деньги. Причем такое случается время от времени.

«Обычно еще берут мое фото с сайта министерства или аккаунта в ВК. А вот из самого интересного — как-то раз человеку от моего имени в мессенджере прислали видеокружок с дипфейком!» — написал Михаил Пучков.

Министр образования обратил внимание, что экрану смартфона доверять не следует. При подозрительном сообщении нужно выйти из чата или сбросить звонок, остановив разговор. Далее желательно переждать примерно десять минут, чтобы эмоции улеглись, и после этого самому набрать собеседника.

ВКонтакте / Михаил Пучков /puchkov_m

«Берегите себя, свои данные и свои деньги. Ваша цифровая безопасность начинается с одного простого правила — бдительность», — добавил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аферисты все активнее распространяют шпионское ПО, используя индустрию онлайн-развлечений. Интернет-пользователям массово предлагают обновить популярные игры, приобрести артефакты или дополнения, якобы дающие значительное преимущество перед другими игроками. Последствия подобных загрузок могут быть катастрофическими: вирусные программы нацелены на кражу личных данных и получение доступа к аккаунтам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.