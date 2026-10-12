Мошенники просили деньги от имени министра образования Нижегородской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Злоумышленники создали фейковую страницу чиновника уже не в первый раз.

Мошенники создали фейк министра образования Пучкова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аферисты создали поддельную страницу министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова. Об этом он сам рассказал в своем профиле в соцсетях.

По словам чиновника, нижегородцы получали в мессенджерах сообщения, якобы отправленные от его имени, с прямыми требованиями перечислить деньги. Причем такое случается время от времени.

«Обычно еще берут мое фото с сайта министерства или аккаунта в ВК. А вот из самого интересного — как-то раз человеку от моего имени в мессенджере прислали видеокружок с дипфейком!» — написал Михаил Пучков.

Министр образования обратил внимание, что экрану смартфона доверять не следует. При подозрительном сообщении нужно выйти из чата или сбросить звонок, остановив разговор. Далее желательно переждать примерно десять минут, чтобы эмоции улеглись, и после этого самому набрать собеседника.

ВКонтакте / Михаил Пучков /puchkov_m

«Берегите себя, свои данные и свои деньги. Ваша цифровая безопасность начинается с одного простого правила — бдительность», — добавил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аферисты все активнее распространяют шпионское ПО, используя индустрию онлайн-развлечений. Интернет-пользователям массово предлагают обновить популярные игры, приобрести артефакты или дополнения, якобы дающие значительное преимущество перед другими игроками. Последствия подобных загрузок могут быть катастрофическими: вирусные программы нацелены на кражу личных данных и получение доступа к аккаунтам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:41
Марину Неелову экстренно спасают врачи: кинозвезда получила серьезную травму
12:38
Ударит по здоровью? Почему нельзя подстригать кошек без необходимости
12:30
Мошенники просили деньги от имени министра образования Нижегородской области
12:26
Лечат или калечат? Чем опасны увлажнители воздуха
12:21
Тело Анатолия Кашпировского доставят на Украину
12:19
Погромче и позлее: охотник рассказал, как отпугнуть медведя

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
«Я сказал: хорошо»: Радойичич ради «Трудно быть богом» учил русский и дрался с мечом

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео