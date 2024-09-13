Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий

Журналистка Ирада Зейналова назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

От должности посла России в Республике Маврикий был освобожден Константин Климовский. Эту должность дипломат занимал несколько лет, с сентября 2017 года.

Ирада Зейналова — известная российская журналистка и телеведущая. В 2022 году она поступила в Дипломатическую академию МИД России, где в мае этого года получила высшее дипломатическое образование.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам директора ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова, члена Российского совета по международным делам (РСМД) Алексея Маслова, отношения России и Китая остаются тесными и продолжают углубляться.

Он отметил, что количество китайских компаний на территории России выросло на 30%, и это только за последний год. Сейчас уже более 9,5 тысячи китайских предприятий являются налоговыми респондентами в нашей стране.