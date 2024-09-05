Высочайшая степень доверия: на ВЭФ оценили сотрудничество России и Китая

Взаимодействие двух стран продолжает развиваться и углубляться.

Отношения России и Китая остаются тесными и продолжают углубляться. Об этом рассказал директор ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, член Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Маслов на сессии «Россия — Китай», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Отношения между Россией и Китаем характеризуются не просто тесным взаимодействием и не только ростом торговли. Мы постепенно углубляем и перестраиваем отношения, делаем их более сложными», — заявил Маслов.

Он отметил, что количество китайских компаний на территории РФ выросло на 30%, и это только за последний год. Сейчас уже более 9,5 тысячи китайских предприятий являются налоговыми респондентами у нас.

В свою очередь, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что отношения наших стран вступили в наилучший период за всю историю. Все это стало возможным благодаря лидерам Китая и России — Си Цзиньпину и Владимиру Путину, добавил он.

Посол КНР также заявил, что внешнеполитическое сотрудничество уже превратилось в «отношения двух великих держав с высочайшей степенью доверия».

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина добавила, что нашим китайским партнерам Россия предлагает стать амбассадорами к франшизе в рамках программы «Сделано в России».

Она сказала, что для улучшения расчетов в нашей стране создают их альтернативные способы — клиринг и неттинг. Чтобы внедрить эти разработки, нужно будет сбалансировать потоки экспорта и импорта российской и китайской продукции, добавляет Никишина.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. В нем принимают участие представители более чем 70 стран мира.

Участники обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал сотрудничество России и Китая обсудили на ВЭФ. Этой теме была посвящена отдельная сессия.