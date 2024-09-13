Торжество справедливости: Павел Деревянко выиграл суд против мошенников

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 55 0

Адвокат Розенблат: Павел Деревянко выиграл суд против мошенников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

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Актеру грозило до пяти лет тюрьмы.

Измайловский районный суд города Москвы вынес решение по делу актера Павла Деревянко, который в ноябре 2023 года стал жертвой мошенников. Как сообщил в своем Telegram-канале адвокат звезды Евгений Розенблат, суд встал на сторону знаменитости.

Дело в том, что в 2021 году актер познакомился с неким Григорием Мулузяном, который представился успешным криптоинвестором. Втеревшись в доверие к Павлу, Мулузян предложил ему тоже заняться инвестициями, убедив взять четыре кредита на сумму более 56 миллионов рублей, а также обманом смог заключить на его имя ряд договоров займа на сумму около 150 миллионов рублей.

В документах фигурировало имя некого Сергея Николенко, якобы еще одного друга Мулузяна. Именно он и подал на Деревянко в суд, обвинив и актера, и лжеинвестора в мошенничестве. Актеру грозило до пяти лет тюремного заключения, однако суд признал договор незаключенным и отказал во взыскании с актера денежных средств.

Как рассказал адвокат Деревянко, защита представила многочисленные доказательства того, что актер не получал от истца никаких денежных средств, а сам займ являлся безденежным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Долина пытается через суд вернуть проданную из-за мошенников квартиру.

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