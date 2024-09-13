Лариса Долина пытается через суд вернуть проданную из-за мошенников квартиру

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Певица требует, чтобы сделку признали недействительной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Суд в Москве приступает к рассмотрению иска Ларисы Долиной. Певица требует признать недействительной сделку купли-продажи квартиры в центре столицы.

Долина настаивает: ее ввели в заблуждение. Несколько месяцев звезду «обрабатывали» мошенники, и в итоге убедили, что собственность в опасности, жилье нужно срочно продавать, а деньги перевести на безопасный счет в криптовалюте. Что она и сделала, лишившись разом примерно 200 миллионов рублей.

Известно, что новая владелица квартиры — некая москвичка Полина Лурье — уже подала встречный иск. Она утверждает, что является добросовестным приобретателем, а потому имеет все права на квадратные метры. Заседание по этому вопросу также намечено на сегодня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что потерявшая квартиру из-за мошенников Долина получила новую недвижимость.

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