«Никакие они не Джеймсы Бонды»: в ФСБ разоблачили британскую разведку

Образ британского шпиона сложился у россиян благодаря голливудским фильмам, однако реальная жизнь далека от постановочного кино.

Шестеро британских дипломатов лишены аккредитации в России после выявления в их действиях признаков разведывательной работы. Как сообщил отставной генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в беседе с 5-tv.ru, подобный провал говорит очень много о работе разведки Великобритании.

«Ну, вы знаете, мы судим о разведках исключительно по голливудским стандартам. Мы смотрим фильм про Джеймса Бонда и мы считаем, что вся британская разведка вот приблизительно такие же Джеймсы Бонды. Никакие они не Джеймсы Бонды. В массе своей - это, в общем то, чиновники, которые выполняют какие-то поручения», — заявил Михайлов, подчеркнув, что на территории России они действуют по нашим правилам.

Он также заявил, что о разведке любой страны судят по ее провалам, а у британских спецслужб их было очень много.

«Кстати говоря, когда задают мне вопрос:„какая вам разведка больше нравится?“. Я говорю, что всегда мне нравится британская разведка, потому что у нас там было больше своей агентуры, которая работала на Советский Союз», — подметил отставной генерал-майор.

Он также указал на тот факт, что разоблачение сразу шести агентов — это, конечно, провал колоссальный. При этом Михайлов напомнил, что на Западе все находятся под колпаком тех или иных спецслужб.

Полное интервью с генерал-майором ФСБ в отставке Александром Михайловым смотрите в эфире итоговой программы «Главное» 15 сентября в 00:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в ФСБ отреагировали на выявление шести британских агентов, аккредитованных в РФ в качестве дипломатов.