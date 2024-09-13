ФСБ раскрыла разведдеятельность шести британских дипломатов в России

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 94 0

По данным ведомства, координация эскалации международной военно-политической обстановки шла из Лондона.

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Шестеро британских дипломатов лишены аккредитации в России после выявления в их действиях признаков разведывательной работы. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность дипломатов из директората Восточной Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел (МИД) Британии угрожает безопасности России, фактически став спецслужбой, которая нацелена на стратегического поражение нашего государства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки», — говорится в сообщении.

В случае выявления аналогичных действий у сотрудников британского внешнеполитического ведомства, ФСБ РФ будет требовать досрочного прекращения командировок дипломатов королевства в нашу страну.

К слову, это не первый случай обнаружения разведывательно-подрывной деятельности Великобритании в России. В частности, в начале года располагающийся в Херсонской области «Британский Совет» вел разведку в интересах Киева через подконтрольные организации. Например, живущие в королевстве украинские беженцы, у которых остались в регионе близкие связи, поставляли им информацию военно-политического характера. При этом официально заявлялось, «Британский совет» якобы развивает сотрудничество в области образования, культуры и искусства.

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