МКАД усыпан обломками и стеклом: видео с места массового ДТП в Москве

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 22 0

Авария с пятью автомобилями произошла на внутренней стороне МКАД в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Оперативные службы вывозят искореженные машины и восстанавливают движение на дороге.

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне десятого километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места происшествия: пострадали дорожные ограждения, некоторые машины, очевидно, не подлежат восстановлению, вокруг разбросаны куски искореженного металла и стекла. Тем временем перед эпицентром собирается и увеличивается пробка.

Движение на аварийном участке затруднено на 1,4 километра, сообщают представители Департамента транспорта Москвы в Telegram-канале. Сотрудники ведомства призывают водителей пока выбирать другие маршруты, чтобы не оказаться в пробке. На месте работают представители оперативных городских служб, разбитый транспорт вывозят, постепенно восстанавливая движение.

В Дептрансе не уточнили информацию о пострадавших во время ДТП. Полицейские и специалисты экстренных служб продолжают выяснение точных причин и обстоятельств происшествия.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Чебоксарах под колеса авто попали две первоклассницы. В материале опубликовано видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии. 

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