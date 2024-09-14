МКАД усыпан обломками и стеклом: видео с места массового ДТП в Москве

Оперативные службы вывозят искореженные машины и восстанавливают движение на дороге.

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне десятого километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места происшествия: пострадали дорожные ограждения, некоторые машины, очевидно, не подлежат восстановлению, вокруг разбросаны куски искореженного металла и стекла. Тем временем перед эпицентром собирается и увеличивается пробка.

Движение на аварийном участке затруднено на 1,4 километра, сообщают представители Департамента транспорта Москвы в Telegram-канале. Сотрудники ведомства призывают водителей пока выбирать другие маршруты, чтобы не оказаться в пробке. На месте работают представители оперативных городских служб, разбитый транспорт вывозят, постепенно восстанавливая движение.

В Дептрансе не уточнили информацию о пострадавших во время ДТП. Полицейские и специалисты экстренных служб продолжают выяснение точных причин и обстоятельств происшествия.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Чебоксарах под колеса авто попали две первоклассницы. В материале опубликовано видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии.