«Выходим в трусах»: как Пресняков развлекает людей на концерте

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 33 0

Владимир Пресняков иногда задерживает концерты, чтобы все зрители приехали

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Иногда выступление приходится задерживать, потому что не все успевают приехать вовремя. Тогда артист пытается скрасить ожидание зрителей.

Эстрадный певец Владимир Пресняков старается никогда не опаздывать на встречу, потому что считает это проявлением неуважения. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru на дне рождения «Русского Радио».

«Опоздание — это неуважение к человеку, к которому идешь. Это меня отец научил, и я думаю, что правильно», — ответил музыкант.

Однако певцу иногда приходится задерживать начало концерта, потому что не все люди успевают приехать вовремя. Но зрителей предупреждают о форс-мажоре и ставят музыку, чтобы присутствующие не заскучали в ожидании.

Причем композитор решил пошутить в своей привычной манере. Мол, к каким ухищрениям ему надо прибегать, чтобы чем-то развлекать толпу поклонников.

«И мы обычно объясняем людям, ставим музыку, либо выходим в трусах и их чем-то занимаем. Ну полуголыми», — пошутил Пресняков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кирилл Туриченко из «Иванушек» прокомментировал слухи об уходе из группы.

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