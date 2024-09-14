Военная база в США набирает «актеров» со знанием русского языка

Американская база Форт Ирвин ищет «актеров» со знанием русского языка для учений
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Löb
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Специальный центр разыскивает людей, которые смогут «воспроизводить культурные особенности» определенной страны для учений американских войск.
Военная база США Форт Ирвин набирает «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
В трофейной БМП Bradley ВСУ, которую ликвидировали бойцы на купянском направлении, обнаружили карту базы. На ней были нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия и другие обозначения.
В агентстве подчеркнули, что учебный центр Форт Ирвин является ключевым тренировочным полигоном вооруженных сил США. Американские войска проходят обучение, а затем отправляются участвовать в конфликтах. Например, ранее там отрабатывались боевые действия в Ираке и Афганистане.
Теперь база разыскивает «профессионалов в области исполнения ролей» со знанием русского языка. Соответствующие объявления обнаружили в интернете.
«Актеры» должны быть способны «воспроизводить культурные особенности». Среди обязательных параметров — отличные устные и письменные навыки, а также умение правильно интерпретировать сообщения.
Соискатели должны говорить не только на английском, но и «на целевом языке». Помимо этого в их обязанности входит исполнять роли «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны».
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