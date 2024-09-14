Военная база в США набирает «актеров» со знанием русского языка

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

Американская база Форт Ирвин ищет «актеров» со знанием русского языка для учений

Военная база в США набирает «актеров» со знанием русского языка

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Löb

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Специальный центр разыскивает людей, которые смогут «воспроизводить культурные особенности» определенной страны для учений американских войск.

Военная база США Форт Ирвин набирает «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В трофейной БМП Bradley ВСУ, которую ликвидировали бойцы на купянском направлении, обнаружили карту базы. На ней были нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия и другие обозначения.

В агентстве подчеркнули, что учебный центр Форт Ирвин является ключевым тренировочным полигоном вооруженных сил США. Американские войска проходят обучение, а затем отправляются участвовать в конфликтах. Например, ранее там отрабатывались боевые действия в Ираке и Афганистане.

Теперь база разыскивает «профессионалов в области исполнения ролей» со знанием русского языка. Соответствующие объявления обнаружили в интернете.

«Актеры» должны быть способны «воспроизводить культурные особенности». Среди обязательных параметров — отличные устные и письменные навыки, а также умение правильно интерпретировать сообщения.

Соискатели должны говорить не только на английском, но и «на целевом языке». Помимо этого в их обязанности входит исполнять роли «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Пентагон признал провал плана оттянуть российские войска с донецкого участка.

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