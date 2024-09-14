«Не хочу проводить дни в салоне»: Синди Кроуфорд удивила фанатов сменой образа
Модель Синди Кроуфорд опубликовала фото с рынка без косметики
Фото: www.globallookpress.com / Ferrari
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Знаменитая модель поделилась своими секретами красоты.
На днях 58-летняя модель Синди Кроуфорд выложила снимки в соцсети, на которых она позирует со стаканом кофе на рынке. Простой образ без прикрас вызвал массу позитивных комментариев.
В этот раз модель предпочла джинсовую рубашку, белую атласную юбку с цветочным принтом и соломенную шляпу. Образ она завершила золотой цепочкой с кулоном и бежевой сумкой. К тому же, модель предстала без косметики и укладки, что сделало ее стиль еще натуральнее.
Поклонники модели были приятно удивлены.
«Ты такая красивая»;
«Отличные фото! Влюбилась в эту шляпу!»;
«Ты удивительная»;
«Прекрасная леди»;
«Как всегда великолепна», — прокомментировали фанаты снимок.
По словам Кроуфорд, секрет ее красоты заключается в массаже кожи сухой щеткой и в использовании солнцезащитных средств. В макияже она придерживается минимализма и старается не перегружать лицо косметикой.
«Для меня всегда меньше — значит лучше. Это касается и макияжа, и ухода. Да, я хочу хорошо выглядеть, но не хочу проводить целый день в салоне или клинике, чтобы это так и было. И не хочу, чтобы все вокруг думали, что я не вылезаю оттуда», — рассказала Кроуфорд.
Модель отметила, что регулярные занятия спортом и правильное питание помогают ей поддерживать стройную фигуру. Она чередует тренировки, предпочитает йогу и бег.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Кроуфорд высмеяли за внешность.
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