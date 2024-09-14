«Шла 41-я неделя»: Анна Хилькевич пытается вызвать роды необычными способами

Знаменитость решила исполнить тверк на каблуках. Не навредит ли она ребенку?

Звезда сериала «Универ» 37-летняя Анна Хилькевич ожидает появления на свет третьей дочери. Актриса находится на 41-неделе беременности и всеми способами пытается вызвать роды. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

По словам звезды, она решила попробовать вызвать роды нетрадиционным методом. На дне рождении друзей Анна станцевала тверк, несмотря на большой живот. Актриса шокировала своими танцами не только гостей вечеринки, но и подписчиков.

Хилькевич в ожидании третьей дочери. Instagram* / annakhilkevich

«Шла 41-я неделя. Она вызывала роды как могла. Но вызвала только усталость… на лице мужа в конце ролика», — прокомментировала Хилькевич.

Как отметила звезда, она перепробовала большинство способов, но роды никак не начинаются. Поэтому она приняла решение остановиться и просто ждать.

Пользователи сети оценили танцевальный порыв актрисы и заметили, что она остается стройной даже в беременность.

«Если сами не родите, еще немного — и вызывать будут»;

«Как быть беременной и оставаться худой?»;

«Анна, Вы потрясающая женщина», — комментировали фанаты Хилькевич.

Раннее 5-tv.ru писал, что Хилькевич жалуется на свой огромный живот.