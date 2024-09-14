«Шла 41-я неделя»: Анна Хилькевич пытается вызвать роды необычными способами

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 46 0

Беременная Хилькевич опубликовала видео с активными танцами накануне родов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Instagram* / annakhilkevich; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость решила исполнить тверк на каблуках. Не навредит ли она ребенку?

Звезда сериала «Универ» 37-летняя Анна Хилькевич ожидает появления на свет третьей дочери. Актриса находится на 41-неделе беременности и всеми способами пытается вызвать роды. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

По словам звезды, она решила попробовать вызвать роды нетрадиционным методом. На дне рождении друзей Анна станцевала тверк, несмотря на большой живот. Актриса шокировала своими танцами не только гостей вечеринки, но и подписчиков. 

Хилькевич в ожидании третьей дочериХилькевич в ожидании третьей дочери. Instagram* / annakhilkevich

«Шла 41-я неделя. Она вызывала роды как могла. Но вызвала только усталость… на лице мужа в конце ролика», — прокомментировала Хилькевич.

Как отметила звезда, она перепробовала большинство способов, но роды никак не начинаются. Поэтому она приняла решение остановиться и просто ждать.

Пользователи сети оценили танцевальный порыв актрисы и заметили, что она остается стройной даже в беременность.

«Если сами не родите, еще немного — и вызывать будут»;

«Как быть беременной и оставаться худой?»;

«Анна, Вы потрясающая женщина», — комментировали фанаты Хилькевич.

Раннее 5-tv.ru писал, что Хилькевич жалуется на свой огромный живот.

+18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:43
Губернатор Брянской области сообщил об отражении террористической атаки ВСУ
0:20
У фигуранта дела Иванова нашли апартаменты у Кремля за 250 млн рублей
23:59
Движение в радость: что поможет избавиться от боли в коленях
23:37
В Москве приземлился самолет с освобожденными из плена российскими военными
23:12
«Шла 41-я неделя»: Анна Хилькевич пытается вызвать роды необычными способами
22:54
Мать и дочь погибли в результате задымления в лифте в дагестанском Дербенте

Сейчас читают

Путь к старческому слабоумию: как ночные лампы развивают болезнь Альцгеймера
«Историческое событие»: Машков об открытии сезона Театра Табакова на сцене «Современника»
«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка картиры Долиной страдает от травли
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака