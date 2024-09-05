«Почти до пола достает»: Анна Хилькевич пожаловалась на свой огромный живот

Актриса готовится стать мамой уже в третий раз.

Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на свой огромный живот. Звезда отечественного кино уже в третий раз готовится стать мамой, однако беременность, видимо, до сих пор ощущается для нее серьезным испытанием.

Как рассказала Хилькевич в своем личном блоге, по ночам ее мучают тренировочные схватки, которые проходят на утро, а живот увеличился до каких-то необычайных размеров.

Фото: Instagram* / annakhilkevich

«По ночам идут болючие схватки, а утром все проходит. Живот растет, и ощущение у меня уже, что он почти до пола достает — так низко опустился», — жалуется Анна в соцсетях.

На свежих фотографиях актрисы действительно видно гигантский живот, в размеры которого трудно поверить, особенно учитывая небольшой рост Хилькевич.

Звезда признается, что мечтала родить еще в августе, и даже перепробовала различные народные средства для ускорения родов, однако малыш все никак не спешит появляться на свет.

По словам Хилькевич, она уже смирилась со своим положением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Курбана Омарова поделилась подробностями беременности.

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