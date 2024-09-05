«Почти до пола достает»: Анна Хилькевич пожаловалась на свой огромный живот
Анна Хилькевич рассказала о своем самочувствии во время третьей беременности
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актриса готовится стать мамой уже в третий раз.
Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на свой огромный живот. Звезда отечественного кино уже в третий раз готовится стать мамой, однако беременность, видимо, до сих пор ощущается для нее серьезным испытанием.
Как рассказала Хилькевич в своем личном блоге, по ночам ее мучают тренировочные схватки, которые проходят на утро, а живот увеличился до каких-то необычайных размеров.
«По ночам идут болючие схватки, а утром все проходит. Живот растет, и ощущение у меня уже, что он почти до пола достает — так низко опустился», — жалуется Анна в соцсетях.
На свежих фотографиях актрисы действительно видно гигантский живот, в размеры которого трудно поверить, особенно учитывая небольшой рост Хилькевич.
Звезда признается, что мечтала родить еще в августе, и даже перепробовала различные народные средства для ускорения родов, однако малыш все никак не спешит появляться на свет.
По словам Хилькевич, она уже смирилась со своим положением.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Курбана Омарова поделилась подробностями беременности.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также
49%
0.32 98.07
0.26
Нашли ошибку?