«Почти до пола достает»: Анна Хилькевич пожаловалась на свой огромный живот

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 30 0

Анна Хилькевич рассказала о своем самочувствии во время третьей беременности

«Почти до пола достает»: Анна Хилькевич пожаловалась на свой огромный живот

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса готовится стать мамой уже в третий раз.

Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на свой огромный живот. Звезда отечественного кино уже в третий раз готовится стать мамой, однако беременность, видимо, до сих пор ощущается для нее серьезным испытанием.

Как рассказала Хилькевич в своем личном блоге, по ночам ее мучают тренировочные схватки, которые проходят на утро, а живот увеличился до каких-то необычайных размеров.

Фото: Instagram* / annakhilkevich

«По ночам идут болючие схватки, а утром все проходит. Живот растет, и ощущение у меня уже, что он почти до пола достает — так низко опустился», — жалуется Анна в соцсетях.

На свежих фотографиях актрисы действительно видно гигантский живот, в размеры которого трудно поверить, особенно учитывая небольшой рост Хилькевич.

Звезда признается, что мечтала родить еще в августе, и даже перепробовала различные народные средства для ускорения родов, однако малыш все никак не спешит появляться на свет.

По словам Хилькевич, она уже смирилась со своим положением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Курбана Омарова поделилась подробностями беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
В США десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери
19:37
Критика или поддержка? Как мотивировать ребенка заниматься спортом
19:22
«Не теорема»: Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости
19:04
«Почти до пола достает»: Анна Хилькевич пожаловалась на свой огромный живот
18:43
СК возбудил уголовное дело после нападения на журналиста РЕН ТВ
18:22
Выпал из окна, друга придавило оконной рамой: что произошло на квесте в Стерлитамаке

Сейчас читают

Последние посадки: что еще можно посадить на даче в сентябре
«Хочу, чтобы он умер»: отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы не может поверить в случившееся
Блогер Гусейн Гасанов погасил долг перед ФНС на 112 миллионов рублей
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака