Пожар охватил поселки Степной и Лесной в ЛНР

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Работу пожарных осложняет сильный порывистый ветер, борьба с огнем продолжается.

Фото, видео: Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР/ mchslnr; 5-tv.ru

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В поселках Степной и Лесной Луганской народной республики (ЛНР) бушуют пожары. О возгорании, причина которого пока не называется, сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС России в официальном Telegram-канале. А также опубликовали видео с места ЧП.

«Спасатели МЧС России самоотверженно борются с масштабнейшим пожаром в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа», — сказано в публикации.

Отмечается, что сильный порывистый ветер мешает пожарным в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. Огнеборцы работают по повышенному номеру вызова. Ведомство не приводит данных о пострадавших и погибших жителях охваченных огнем населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из подмосковного Раменского, где произошел теракт. Один из украинских беспилотников, атаковавших город в ночь на 10 сентября, повредил более 50 квартир в жилом доме. Той ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отбили нападение ВСУ в девяти регионах. Были уничтожены 144 дрона, 20 из них — в Московской области.

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