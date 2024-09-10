Последствия теракта в Подмосковье: в результате атаки дронов ВСУ погибла женщина

В жилом доме вспыхнул пожар, повреждены более 50 квартир.

Около 200 жителей подмосковного Раменского после атаки украинских дронов находятся в пунктах временного размещения. По предварительным подсчетам властей, владельцы квартир на верхних этажах в доме в Спортивном проезде — смогут вернуться не ранее, чем через два-три месяца. Однако о более точных сроках можно будет говорить только после того, как будут получены результаты обследования несущих конструкций. Вся последняя информация — у корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Обломки дронов сначала обследовали роботы-саперы. Все это время многие люди предпочитали далеко не уходить. Как только заявили, что опасности нет, спасатели начали запускать жителей в квартиры.

В квартирах, в которые уже могут возвращаться люди, обгоревшие потолки, копоть и запах гари. Кому-то повезло меньше и придется делать капитальный ремонт.

Дрон попал в середину дома, пострадали этажи с шестого по 13-й, все оцеплено, но после того, как здание обследовали, людей начали пускать в квартиры, которые не пострадали от взрыва.

В этом доме из 102 квартир пострадали 54. Владельцы сильно разрушенных уехали к родственникам или в пункт временного размещения. В доме в Спортивном проезде погибла одна женщина. Четверо пострадавших сейчас в больнице Жуковского, несколько человек — в Раменском. Их уже навестил губернатор Андрей Воробьев.

«Угрозы жизни нет. Ваша близкая любимая женщина, девушка ваша беспокоится, Галина Вячеславовна, мама, беспокоится… Сказали, что хотят вас перевезти. Врачи пошли на встречу. Не переживайте, хорошо? Угрозы жизни нет, слава Богу! На свадьбу приехали?» — говорит глава региона.

Одного человека доставили вертолетом В НИИ скорой помощи Склифосовского. Мужчина находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии.

В генпрокуратуре уже заявили, что, будут контролировать оказание помощи людям. Нескольким семьям точно придется получать все документы.

«Организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости. Надзором охвачены вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья», — говорится в заявлении Игоря Краснова, генерального прокурора РФ.

Этой ночью наши ПВО отбили нападение в девяти регионах. Уничтожены 144 дрона, 20 из них в Московской области. Следственный комитет квалифицировал массированную атаку украинских дронов как теракт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, такими ночными атаками на мирных жителей — киевский режим демонстрируют свою сущность.

«Никак нельзя ассоциировать с военными действия ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», — отметил Песков.

В ближайшее время МЧС обещали рассказать, когда и в какие квартиры можно будет жителям вернуться насовсем.