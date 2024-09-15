На что рассчитывает глава киевского режима?

Президент* Украины Владимир Зеленский хочет предоставить Соединенным Штатам «план» по урегулированию конфликта, который заключается в прекращении огня на отдельных участках фронта. Об этом сообщает издание Bild.

«Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта», — говорится в публикации.

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако, как недавно подчеркнул президент РФ Владимир Путин, не на основе «эфемерных требований», а на базе согласованных в Стамбуле параметров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад уже принял решение об ударах вглубь России. Штаты и Великобритания прежде выписывали Украине «все карт-бланши и индульгенции» об использовании западного орудия, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.