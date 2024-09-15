Bild: Украина хочет остановить огонь на отдельных участках фронта
Фото: www.globallookpress.com / Dmytro Smolienko
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На что рассчитывает глава киевского режима?
Президент* Украины Владимир Зеленский хочет предоставить Соединенным Штатам «план» по урегулированию конфликта, который заключается в прекращении огня на отдельных участках фронта. Об этом сообщает издание Bild.
«Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта», — говорится в публикации.
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако, как недавно подчеркнул президент РФ Владимир Путин, не на основе «эфемерных требований», а на базе согласованных в Стамбуле параметров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад уже принял решение об ударах вглубь России. Штаты и Великобритания прежде выписывали Украине «все карт-бланши и индульгенции» об использовании западного орудия, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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