«Карт-бланши и индульгенции»: Запад уже принял решение об ударах вглубь России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 65 0

Рябков: Москва знает, что Запад уже принял решения по ударам вглубь РФ

«Карт-бланши и индульгенции»: Запад уже принял решение об ударах вглубь России

Фото: www.globallookpress.com / Majid Asgaripour

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Москва жестко ответит на подобные действия Запада.

Москва осведомлена о том, что НАТО и ЕС уже приняли решение об ударах киевским режимом дальнобойным западным оружием по российской территории. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии для ТАСС.

«Президент на эту тему высказался предельно четко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», — подчеркнул Рябков.

По его мнению, Соединенные Штаты и Великобритания уже выписали Киеву «все карт-бланши и индульгенции» об использовании этого оружия. Он также отметил, что Россия примет жесткие меры в ответ на действия Запада.

В четверг, 12 сентября, глава российского государства Владимир Путин заявил, что речь уже не идет о разрешении Киеву наносить по территории РФ удары западным оружием. В настоящий момент главный вопрос — готов ли Запад стать участником конфликта на Украине. В этом случае Москва будет отвечать в соответствии с поступающими угрозами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом не разрешил ВСУ удары вглубь России западными ракетами.

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