В Волгограде наградят победителей «Зарницы 2.0»

В Волгограде наградят победителей военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В этом году в ней участвовали 800 тысяч детей со всей страны.

Финальный этап проходил с 5 по 15 сентября в Волгограде. До него добрались 600 участников из 46 регионов России. Они продемонстрировали свои навыки в различных дисциплинах, включая стрельбу, тактическую медицину и саперное дело.

Главным событием соревнований стала большая военно-тактическая игра на местности. Здесь все было максимально приближено к реальным боевым действиям: одни команды штурмовали позиции, другие держали оборону. При этом нужно было управлять беспилотниками и захватывать трофеи. Наставниками ребят выступили ветераны и участники специальной военной операции, а также инструкторы Центра «ВОИН».

Как отметил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, оснащение команд-участниц «Зарницы» сопоставимо с возможностями лучших спецподразделений. В ходе игры ребята получили бесценные навыки в военном деле, топографии и тактической медицине.

«Зарница 2.0» — всероссийская военно-патриотическая игра, созданная на основе советской «Зарницы», которая объединяла в себе элементы физической активности, стратегии и командного взаимодействия. В новой версии игра включает цифровые технологии — участники учатся работать с БПЛА, проходят испытания по кибербезопасности и противодействию фейковой информации.

Организаторами «Зарницы 2.0» выступают Центр «ВОИН» и российское движение детей и молодежи «Движение первых». К слову, накануне у него появился новый руководитель — ветеран СВО, Герой РФ, участник кадровой программы «Время героев» Артур Орлов. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

Известно, что Орлову 35 лет, он уроженец поселка Кизнер Удмуртской Республики. В 2010 году окончил Казанское высшее военное командное училище, в 2023 году получил магистерскую степень в военном учебно-научном центре Сухопутных войск академии ВС РФ в Москве. Сейчас повышает квалификацию в Высшей академии Генштаба.

Орлов принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016 году, затем в специальной военной операции. За время службы награжден медалью Суворова, Орденом Мужества, медалью «Золотая звезда», звездой Героя РФ. Женат, воспитывает двух дочерей.

Ранее возглавлявший «Движение первых» Григорий Гуров назначен руководителем Росмолодежи. Ему 38 лет, он уроженец Ставрополя. В 2006 году окончил Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт по специальности «экономист», в 2010 году получил степень кандидата экономических наук. Выпускник Высшей школы государственного управления.

С 2017 года работал в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь), где за четыре года дошел от должности советника до поста замруководителя. В 2020 году участвовал в работе над поправками к закону «Об образовании» в части воспитания, содействовал строительству Центра знаний «Машук» и запуску образовательной программы «Голос поколения. Проректоры».

В декабре 2022 года указом президента Гуров назначен председателем правления «Движения первых». За время его руководства создана сеть отделений движения в 89 регионах России, объединившая 7,5 миллиона участников. Женат, воспитывает двух сыновей.

Назначение Орлова на пост главы «Движения первых» наглядно свидетельствует о том, что президентская программа «Время героев» — это реальное обновление управленческой системы страны с упором на настоящих патриотов. Выпускники программы уже занимают должности вице-губернаторов, руководителей департаментов в региональных правительствах, о чем и говорил ранее глава государства.

Назначение Гурова означает, что руководство страны поддерживает вектор работы Росмолодежи по созданию инфраструктуры возможностей для нового поколения. Гуров абсолютно вовлечен в работу Росмолодежи и стоял у истоков целого ряда ключевых программ агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главой детского «Движения первых» назначен выпускник программы «Время Героев».