Главой детского «Движения первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

Новым председателем правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» стал участник спецоперации, выпускник программы «Время Героев» Артур Орлов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Орлова Артура Валерьевича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», — говорится в документе.

Ранее занимавший пост председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров назначен руководителем «Росмолодежи».

Артуру Орлову 35 лет, он уроженец поселка Кизнер Удмуртской Республики. В 2010 году окончил Казанское высшее военное командное училище, в 2023 году получил магистерскую степень в военном учебно-научном центре Сухопутных войск академии ВС РФ в Москве. Сейчас повышает квалификацию в Высшей академии Генштаба.

Принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016 году, затем в специальной военной операции. За время службы награжден медалью Суворова, Орденом Мужества, медалью «Золотая звезда», звездой Героя РФ. Женат, воспитывает двух дочерей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны страны.