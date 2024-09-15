Борису Джонсону предрекли сидение в бункере из-за призывов бить вглубь России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Экс-премьер Великобритании потребовал от правительства страны разрешить Киеву использовать ракеты Storm Shadow против Москвы.

Борису Джонсону предрекли сидение в бункере из-за призывов бить вглубь России

Фото: www.globallookpress.com / Alona_nikolaievych

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны будут прятаться в бункерах из-за своего призыва разрешить Украине бить вглубь России ракетами Storm Shadow. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон», — написал он в Х.

Издание Times ранее сообщило, что Джонсон и пять бывших глав британского минобороны призвали премьер-министра страны Кира Стармера разрешить киевскому режиму наносить удары британскими ракетами вглубь России, не дожидаясь «одобрения» со стороны США.

Звезда Голливуда и обладатель премии «Оскар» Майкл Дуглас также накануне выразил сожаление о том, что западные покровители не разрешают Украине бить вглубь России.

«Печально видеть, что страх перед ядерной угрозой сдерживает принятие такого решения», — заявил актер в эфире телеканала LCI.

Звезда «Основного инстинкта» уверен, что украинская армия с самого начала военных действий должна была получить разрешение использовать дальнобойные ракеты против России.

Тем временем США молчат о решении по поводу ударов дальнобойным оружием по объектам в России. После встречи главы государства Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера никаких заявлений по данному вопросу, кроме общих фраз про «углубленное обсуждение», не поступило. Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге подчеркнула, что ждать объявлений о разрешении применения ВСУ ракет не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против ударов ВСУ вглубь России.

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