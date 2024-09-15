Твердая позиция: почему Шольц выступает против ударов ВСУ вглубь России

Шольц настаивает на отказе Киеву бить западным оружием вглубь России
Фото: Reuters / Liesa Johannssen
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Канцлер ФРГ подтвердил отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Германия не разрешит Украине наносить удары по территории России, так как это может привести к серьезным последствиям. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на предвыборном выступлении в Бранденбурге.
«Я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат по-другому», — цитирует Шольца Deutsche Welle*.
При этом, подчеркнул канцлер, отказ поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus не повлияет на дальнейшие отношения с Украиной. Германия продолжит оказывать ей военную помощь.
Между тем НАТО и ЕС уже приняли решение об ударах киевским режимом дальнобойным западным оружием по российской территории. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, США и Великобритания уже выписали Киеву «все карт-бланши и индульгенции» об использовании этого оружия. Он также отметил, что Россия примет жесткие меры в ответ на действия Запада.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно заговорил о завершении конфликта на Украине.
* — признан СМИ-иноагентом в РФ
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