Канцлер ФРГ подтвердил отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Германия не разрешит Украине наносить удары по территории России, так как это может привести к серьезным последствиям. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на предвыборном выступлении в Бранденбурге.

«Я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат по-другому», — цитирует Шольца Deutsche Welle*.

При этом, подчеркнул канцлер, отказ поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus не повлияет на дальнейшие отношения с Украиной. Германия продолжит оказывать ей военную помощь.

Между тем НАТО и ЕС уже приняли решение об ударах киевским режимом дальнобойным западным оружием по российской территории. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, США и Великобритания уже выписали Киеву «все карт-бланши и индульгенции» об использовании этого оружия. Он также отметил, что Россия примет жесткие меры в ответ на действия Запада.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно заговорил о завершении конфликта на Украине.

* — признан СМИ-иноагентом в РФ