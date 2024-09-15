Будет штормить: эксперты дали прогноз магнитных бурь на ближайший месяц

Метеозависимым людям стоит приготовиться к непростому периоду.

Настоящий магнитный шторм обрушится на Землю в понедельник, 16 сентября. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Прогнозируется, что штормить начнет ближе к полудню. При этом ожидаются потрясения уровня G3, что означает «сильная буря». Продолжится она весь вечер и всю ночь.

Во вторник, 17 сентября, магнитный шторм снизится до уровня G2, соответствующего «средней буре». Возмущения будут продолжаться в первой половине дня и утихнут только после обеда.

Следующую бурю астрономы ожидают только в последних числах сентября. Так, по прогнозам, штормить будет 26 и 27 числа. Правда, буря ожидается слабой — уровня G1, а 28 сентября она и вовсе сойдет на нет.

В октябре первые потрясения прогнозируются 7 и 8 числа. При этом буря снова будет слабой — уровня G1. В остальные дни магнитосфера обещает быть спокойной. Впрочем, долговременные прогнозы могут быстро меняться, отметили эксперты.

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