«Дыхание осени» близко: какая погода будет в Москве на следующей неделе

Это воскресенье — последний по-летнему теплый день в столице.

Последние по-летнему теплые выходные прогнозируются 14 и 15 сентября, а на следующей неделе ожидается похолодание. Сегодня, в воскресенье, у жителей Москвы и Подмосковье еще есть возможность насладиться температурой воздуха больше 25 градусов. В будни уже начнет холодать, хотя осадков не ожидается. Подробнее о погода не следующую неделю — с 16 по 22 сентября — в материале 5-tv.ru.

Лето в сентябре подходит к концу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире федерального телеканала рассказал, что сегодня, 15 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается малооблачная, сухая и очень теплая по-летнему погода. В столице прогнозируется плюс 25-27 градусов, в области — плюс 23-28 градусов.

«Это будут заключительными по-летнему теплыми выходными, потому что через неделю мы уже в полной мере будем ощущать дыхание осени. Ну, и с выходом на температурные показатели, которые соответствуют норме сентября», — сказал Тишковец.

Понедельник, 16 сентября, прогнозируется аналогичная погода. Будет малооблачно, днем в Москве плюс 24-26 градусов, а ночью — от девяти до 11 градусов тепла. Такой температурный фон сохранится до четверга включительно. По словам синоптика, в пятницу, 20 августа, ожидается уже плюс 20 градусов, а в выходные — от плюс 16 до плюс 21 градуса.

Погода от Гидрометцентра

Гидрометцентр России передает, что с понедельника до четверга включительно ожидается переменная область. Сила ветра составит не больше девяти метров в секунду, а давление самое максимальное — 761 миллиметров ртутного столба — будет во вторник.

Температура воздуха в понедельник и вторник будет одинаковой — от плюс 24 до плюс 26 градусов. В среду, 18 сентября, ожидается от 22 до 27 градусов тепла, в четверг — от плюс 21 до 26 градусов.

В пятницу, 20 сентября, прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Температура составит плюс 19-24 градуса. В субботу ожидается 18-23 градуса тепла. Ветер северо-западный, сила — три метра в секунду.

Ночью на следующей неделе температура будет в диапазоне от восьми до 14 градусов тепла.

Магнитная буря

Помимо похолодания, ожидаются серьезные возмущения на геомагнитном поле. Накануне, 14 сентября, на Солнце произошла мощная вспышка класса X4,5. Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале, это событие станет причиной сильной и продолжительной магнитной бури.

Начало ожидается примерно в 11:00 16 сентября, а продолжительность активности составит около 30 часов. Пик придется на вечер понедельника — тогда мощность бури может достичь класса G3.

Стоит напомнить, что G3 — сильные магнитные бури, которые случаются около 200 раз за цикл. Они могут создавать существенные перебои в энергетических системах и спутниковой навигации и радиосвязи. О том, как позаботиться о своем здоровье во время магнитной бури, читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москву придет настоящая осень. В ближайшее время температура продолжит сохранять отклонение на 6-8 градусов.