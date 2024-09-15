«Я ясновидящая»: Люся Чеботина открыла в себе новый дар

После стрижки волос прямо на сцене знаменитость решила продолжить поражать публику.

Певица Люся Чеботина предсказала в написанных ею песнях свое будущее. В социальной сети, общаясь с подписчиками, знаменитость пришла к выводу, что она никто иной, как ясновидящая.

Исполнительница хита «Солнце Монако» каталась по ночной Москве, пытаясь придумать тексты для новых песен и вдруг ее поразила догадка! Она не смогла вспомнить, как писала старые композиции, ведь музыка и слова сами к ней пришли, будто по волшебству.

«Это было не основано на моей личной истории. Меня что-то на это вдохновило, но я точно не помню что. А потом, вслушиваясь в слова старых песен, я понимаю, что писала о том, что со мной происходило после. Вы понимаете, я как бы предсказала в своих песнях то, что со мной будет происходить. Получается, я ясновидящая», — изумилась артистка.

Совпадение это или дар — можно будет узнать после выпуска новых треков певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Чеботина рассказала чему посвящена новая песня «За бывшего».