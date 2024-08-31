Весь мир рухнул: Чеботина рассказала чему посвящена новая песня «За бывшего»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 16 0

Чеботина почти год приходила в себя после расставания с ЮрКиссом

Весь мир рухнул: Чеботина рассказала чему посвящена новая песня «За бывшего»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка рассказала Стасу Ярушину как она переживала разрыв отношений с ЮрКиссом.

На шоу Стаса Ярушина Люся Чеботина рассказала, что ее новая песня «За бывшего» основана на личной драме и эмоциях, что она испытывала в момент разрыва отношений с вокалистом и бизнесменом ЮрКиссом. Рассталась пара год назад, и если мужчина пережил разрыв легко, то для Люси это был эмоционально сложный этап.

«Очень тяжело… Я пыталась уходить в работу, погружаться в репетиции, в танцы. Из-за этого начала больше танцевать. Команда, семья, друзья — все меня прямо вытаскивали из этого состояния», — рассказала певица в шоу «MUZLOFT».

Люся советует всем людям в подобных ситуациях, не скрывать свои истинные эмоции, погружаться в работу и окружать себя нужными людьми. Именно эти аспекты помогли ей полностью принять ситуацию и перестать думать о пластической хирургии.

«Я себя настолько полюбила, что даже какие-то лишние килограммы, которые появляются у каждой девочки, меня не тревожат: смотрю на них и думаю — и так тоже классно», — подытожила артистка.

Единственное о чем сейчас жалеет Люся, так это о потраченном времени на пустые переживания из-за бывшего.

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