Не тот путь: вице-премьер Сербии назвал невыполнимые условия вступления в ЕС

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 65 0

Вице-премьер Вулин: Сербия не пойдет на конфликт с Россией ради вступления в ЕС

Не тот путь: вице-премьер Сербии назвал невыполнимые условия вступления в ЕС

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Александр Вулин подтвердил, что страна не собирается изменять базовым принципам своей политики.

Сербия не желает вступать в ЕС, если ради этого стране придется вступать в конфликт с Россией. Так в интервью сербской газете «Вечерние новости» заявил вице-премьер Александр Вулин.

Как утверждает политик, его страна на данный момент движется в сторону интеграции с ЕС. Но темпы этого процесса зависят не от нее.

«Если в конце нас ждет признание так называемого Косово, обязательство содействовать однополым бракам или участие в конфликте с Россией и Китаем, нам не следует идти даже по этому пути», — заявил Вулин.

В Сербии намерены сохранять военный нейтралитет и реформы, которые способствуют укреплению страны.

К тому же, вице-премьер добавил, что Сербия не может вводить санкции против России. По его словам, сербам требуется постоянная поддержка со стороны братских народов.

«Мы считаем вас своими братьями-славянами. Мы все гордимся вами», — заявил Вулин в интервью «Известиям».

Напомним, статус кандидата на вступление в ЕС Белград получил в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферой перед Первой мировой.

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