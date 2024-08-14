«Любое зло разрешено»: в Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферой перед Первой мировой
Вулин сравнил нынешние настроения в Европе с атмосферой перед Первой мировой
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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Прежде президент страны Вучич заявлял, что Запад не сможет победить Россию.
Нынешние настроения в Европе напоминают атмосферу перед Первой мировой войной. Такое заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости.
«Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема», — сказал он.
Прежде президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовится к войне с Россией быстрее, чем многие думают. По его словам, эти страны нападут на РФ. Однако ожидать победы Запада не стоит, уверен Вучич.
В свою очередь, недавно командующий бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс призвал готовиться к войне с Россией через пять лет. Идея противостояния внешней угрозе в лице Москвы должна сплотить немецких политиков, бундесвер, бизнес и общество.
Еще в середине июля зарубежные СМИ сообщали о «секретном плане» бундесвера на случай военного конфликта с Россией. План Operationsplan Deutschland подразумевает создание «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».
Согласно этому плану, Германия станет «узловым пунктом» Североатлантического альянса в Европе. С помощью ее автомагистрали А2 будет осуществляться переброска войск НАТО на восток. Бундесвер намерен перевезти порядка 800 тысяч военных и 200 тысяч машин и тяжелой техники из Нидерландов, Бельгии и ФРГ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовятся к ядерному противостоянию с Россией и Китаем.
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