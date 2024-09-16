Расчет БПЛА разгромил более 100 блиндажей ВСУ

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Герои уничтожили скопление живой силы и техники противника.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

А сейчас к новостям из зоны спецоперации. Операторы беспилотников из Приморья уничтожили более 100 блиндажей ВСУ и 30 единиц вражеской техники. Расчет группировки войск «Восток» действует на Южно-Донецком направлении. Их главное оружие — FPV-дрон, который может нести боеприпас весом до трех с половиной килограммов и летать на расстояние до 20 километров.

«Допустим, если идет информация, что едет техника противника — все, вылетаем, ищем, выискиваем. Были у нас случаи — „ББМки“ залетали нежданно-негаданно. Приходилось сразу вылетать. Всегда на фокусе», — вспоминает оператор БПЛа с позывным «Африка».

Не менее результативно работают и артиллеристы «Южной» группировки войск. Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ. Обнаружили цель наши военные при помощи беспилотного летательного аппарата. После этого бойцы оперативно выдвинулись на огневую позицию и атаковали противника. Точным ударом они обеспечили продвижение российских штурмовых подразделений в этом районе.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские зенитчики уничтожили беспилотники ВСУ.

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