«Нормальный, спокойный»: соседи о напавшем с молотком на одноклассников подростке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Напавший с молотком на одноклассников парень был из благополучной семьи

«Нормальный, спокойный»: соседи о напавшем с молотком на одноклассников подростке

Фото: 5-tv.ru

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Жители Челябинска в шоке от кровавой драмы, разыгравшейся в школе № 68.

Соседи подростка из Челябинска, который напал на одноклассников с ножом и молотком, не ожидали от него подобной выходки. По их словам, мальчик всегда отличался спокойным поведением. Об этом пишет URA.RU.

«Нормальный спокойный. Я даже не думала, что у него с головой что-то не то», — сказала одна из соседок.

При этом, по ее словам, мальчик казался нелюдимым, а гулять выходил в основном с отцом. Семью мальчика тоже характеризуют как нормальную и обычную.

«Люди отзывчивые. Мы всегда здороваемся, разговариваем. Вечером они идут с работы — встретимся, поговорим. Семья спокойная. О таких эксцессах мы не слышали», — отмечают жильцы дома.

Утром понедельника, 16 сентября, 13-летний подросток с молотком напал на учеников и педагогов школы № 68 в Челябинске. В результате были ранены четыре человека: трое подростков 13 лет — две девочки и мальчик, а также учитель. Больше всех пострадала одна из школьниц: ее оперируют после получения травмы головы, а затем введут в медикаментозную кому.

В полиции изначально сообщили, что подросток принес с собой в школу нож, молоток и пистолет. Позднее было уточнение о том, что у мальчика был с собой муляж огнестрельного оружия.

По факту случившегося СУ СК РФ по региону возбудило уголовные дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность».

Известно, что подросток незадолго до нападения на учеников и педагогов опубликовал на странице в соцсети пост о нацизме. За несколько часов до инцидента он рассуждал в сети о рабстве, одним из проявлений которого считает систему среднего образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавший с молотком на учеников школы в Челябинске подросток до этого искал друзей через соцсети и характеризовал себя как «доброго» человека.

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