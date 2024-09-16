«Сам я добрый»: напавший с молотком на учеников школы в Челябинске искал друзей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Напавший с молотком на учеников школы в Челябинске искал друзей в соцсетях

«Сам я добрый»: напавший с молотком на учеников школы в Челябинске искал друзей

Фото: 5-tv.ru

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Подростку было важно, чтобы они оказались рядом.

Напавший с молотком на учеников и преподавателей школы 68 в Челябинске подросток до этого искал друзей через социальные сети. Об этом стало известно благодаря его публикациям в соцсети ВКонтакте.

«Ищу друга 11-14 лет, мне 13, сам я добрый, живу в ленинградском районе», — писал подросток в середине лета.

Согласно информации из скриншота, 13-летний подросток еще в июле активно искал себе друзей. Причем требований к новым приятелям он предъявлял всего несколько. Так, ребенку было важно, чтобы потенциальные приятели жили недалеко от него, причем подросток указывал на свой миролюбивый характер.

Стоит добавить, что ребенок активно искал друзей не только во «ВКонтакте», но и в различных популярных мессенджерах, включая Telegram. В одном из сообщений он призывал писавшему ему другому человеку — вновь обратиться к нему, причем подросток не скрывал свой номер телефона.

Напавший с молотком на учеников и учителей школы в Челябинске ребенок искал друзей в соцсетях. Фото: Группа «Вконтакте» ищу друзей Челябинск | Добавь в друзья Челябинск

Инцидент произошел утром 16 сентября. Учащийся коррекционной школы беспрепятственно пронес в учебное заведение в Челябинске молоток и напал на своих одноклассников и учителей. Пострадавших сразу же госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько человек пострадало в результате нападения ученика с молотком в челябинской школе.

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