«Прижми меня крепче»: в новой песне Алсу нашли тайное послание для ее бывшего мужа

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 40 0

Певица Алсу заявила, что ее новая грустная песня не посвящена бывшему мужу

«Прижми меня крепче»: в новой песне Алсу нашли тайное послание для ее бывшего мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Певица проживает трудный период — недавно она развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака.

Певица Алсу на днях выпустила новую песню «Вместе одни». Об этом сообщает портал 7Дней.ru со ссылкой на личный блог звезды.

Артистка записала трек совместно с исполнителем Timz. Поклонники утверждают, что звезда намекнула в ней о тоске по экс-супругу Яну Абрамову. По их мнению, на это указывает одна строчка из песни: «Прижми меня крепче, как в последний раз». Сама исполнительница отмалчиваться не стала и расставила все точки над «i».

«Читаю ваши комментарии и вижу, что многие хотели бы, чтобы я пела более веселые песни. Хочу просто пояснить, что я пою грустные песни не потому, что я грущу и уж точно не потому, что посвящаю их кому-либо. Мне они просто нравятся, и в них я себя ощущаю органично», — отметила певица.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись 27 августа после 18 лет брака. За это время у них появилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Певица признавалась, что справиться с трудным жизненным периодом ей помогли любимые поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алсу переживает развод с мужем.

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«Прижми меня крепче»: в новой песне Алсу нашли тайное послание для ее бывшего мужа

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