«Никогда не была самостоятельной»: как Алсу переживает развод с мужем

Звезда была под опекой супруга 18 лет.

Певица Алсу рассказала, как изменилась ее жизнь после тяжелого развода с бизнесменом Яном Абрамовым. По словам звезды, она никогда не была самостоятельной и теперь с трудом адаптируется к новым условиям.

Алсу объяснила, что до замужества она находилась под опекой своего отца, а после свадьбы о ней заботился муж.

«Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь. Трудный шаг, на который я все-таки решилась. Но оказалось, я намного сильнее, чем я думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание. Оказывается, женщины могут все. Правда. Мы — супердевочки!» — заявила певица в беседе с изданием KP.RU.

Официальный развод звезды состоялся 27 августа. Артистка подозревает своего бывшего мужа, с которым прожила 18 лет, в измене с моделью Анастасией Решетовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу раскрыла секрет стройности после трех родов.