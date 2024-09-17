«Состав будет новым»: актер Олдман о перезапуске «Гарри Поттера»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

Актер Гари Олдман мечтает принять участие в перезапуске «Гарри Поттера»

«Состав будет новым»: актер Олдман о перезапуске «Гарри Поттера»

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Релиз перезапуска знаменитого фильма должен выйти в 2026 году.

Актер Гари Олдман, известный по роли в серии фильмов «Гарри Поттер», хотел бы появиться в перезапуске проекта. Об этом сообщил IndieWire.

В первой череде съемок звезда появлялся на экране в качестве волшебника Сириуса Блэка. Персонаж нравился Олдману. Он считает, что можно было уделить больше внимания данному образу в съемках, так как режиссеры уменьшили его значимость в фильме по сравнению с книгой.

Несмотря на всю любовь к Блэку, в новом проекте Олдман видит себя роли Альбуса Дамблдора. Но он уверен, что на работу выберут новые лица, и никто из старого состава в кадр «Гарри Поттера» уже не попадет.

«Ставлю на то, что весь актерский состав будет новым», — отметил Олдман.

Глава конгломерата Дэвид Заслав сообщил, что релиз должен выйти в 2026 году. На роль юных актеров активно ведется кастинг, а вот о взрослом составе речи пока не шло.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных победителях премии «Эмми».

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