Вертолет Robinson подал аварийный сигнал и пропал в Приамурье

Вертолет Robinson R66 с несколькими людьми на борту пропал в Зейском районе Приамурья. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.

По информации спасателей, вертолет Robinson 16 сентября совершал незарегистрированный перелет на территории Зейского округа. В тот день у борта сработал аварийный маяк. По информации МЧС, на борту были три человека.

В настоящее время восемь человек с привлечением двух единиц техники ищут пропавший в Приамурье вертолет Robinson. Пока поиски положительного результата не принесли. На помощь также был направлен борт Ми-8 с тремя спасателями ФКУ «Дальневосточный АПСЦ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители возбудили уголовное по факту крушения в Московской области легкомоторного самолета.