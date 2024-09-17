Вертолет Robinson подал аварийный сигнал и пропал в Приамурье

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

На борту находились три человека.

Вертолет Robinson подал аварийный сигнал и пропал в Приамурье

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Вертолет Robinson R66 с несколькими людьми на борту пропал в Зейском районе Приамурья. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.

По информации спасателей, вертолет Robinson 16 сентября совершал незарегистрированный перелет на территории Зейского округа. В тот день у борта сработал аварийный маяк. По информации МЧС, на борту были три человека.

В настоящее время восемь человек с привлечением двух единиц техники ищут пропавший в Приамурье вертолет Robinson. Пока поиски положительного результата не принесли. На помощь также был направлен борт Ми-8 с тремя спасателями ФКУ «Дальневосточный АПСЦ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители возбудили уголовное по факту крушения в Московской области легкомоторного самолета.

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