Следователи возбудили дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
В результате происшествия погибли два человека.
Фото: 5-tv.ru
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Правоохранители возбудили уголовное по факту крушения в Московской области легкомоторного самолета. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.
Случилось все возле поселка Ватулино в Подмосковье. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В результате крушения самолета погибли два пилота.
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии, организован комплекс соответствующих мероприятий.
При этом источник 5-tv.ru сообщил, что крушение легкомоторного самолета, предварительно, произошло из-за отказа двигателя. Представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале, в свою очередь, уточнил, что частный легкомоторный самолет-амфибия «Алекс-251» в результате крушения получил значительные повреждения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье рухнул легкомоторный самолет. Борт проводил испытательный полет, во время которого потерпел крушение возле аэродрома поселка Ватулино Рузского городского округа.
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