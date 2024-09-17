Девять медиков задержаны в Красноярском крае после смерти пациентов от капельниц

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 16 0

Они лечили людей, которые страдали алкоголизмом и наркоманией.

Девять медиков задержаны в Красноярском крае после смерти пациентов от капельниц

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Девять медиков были задержаны полицией в Красноярском крае после смерти трех пациентов от капельниц с психотропными веществами. Последние лечились от алкогольной и наркотической зависимостей. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.

«В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной группы, оказывавших незаконные медицинские услуги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении девяти медиков возбудили уголовные дела по статье «Незаконное оказание медицинских услуг, повлекших гибель смерти более двух лиц». Предположительно, подозреваемые с 2023 года предлагали платные услуги по выводу пациентов из абстинентного синдрома. Причем для этого использовались капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами.

В Следственном комитете подчеркнули, что медики вводили пациентам растворы без предварительной диагностики. При этом они не соблюдали и правила оказания медицинской помощи.

В результате задержания у подозреваемых были изъяты как медицинские препараты, так и документы. Следствие также указало, что вскоре фигурантам будет избрана мера пресечения.

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