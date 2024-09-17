«Сексуальная химия»: как прошла встреча разводящихся Аффлека и Джей Ло

Звезды пытались доказать, что остались друзьями на фоне сообщений о разводе и ссорах, но правду не скрыть.

Актер и режиссер Бен Аффлек и его супруга певица и актриса Дженнифер Лопес на прошлой неделе встретились в отеле Beverly Hills, чтобы продемонстрировать свои дружеские отношения и сфотографироваться вместе на фоне сообщений о разводе и скандалах. Как прошел завтрак звезд в многолюдном месте, рассказал источник Рage Six.

«Как только они были вместе, он не мог от нее оторваться. У них всегда было много сексуальной химии. Это не запланировано. Они все еще тянутся друг к другу», — говорится в публикации.

Также отмечается, что идея встретиться с Джей Ло была в многолюдном месте принадлежит именно Аффлеку. Он хотел показать, что они «дружелюбные бывшие». Вместе с Лопес и Аффлеком были их дети.

Встреча была специально запланирована для журналистов, ведь, как отметил инсайдер издания, в этом отеле появляются звезды появляются тогда, когда хотят, чтобы их заметили, ведь «там тусуются папарацци».

Спустя всего лишь два года после церемонии бракосочетания звезды подали на развод. Примечательно, что Джей Ло сделала это именно в годовщину свадьбы. Супруги не смогли ужиться в браке. Актриса указала причиной своего решения длительные ссоры на фоне несовместимости характеров.

Разойтись полюбовно у звезд не вышло. Уже несколько недель весь мир наблюдает за тем, как они провоцируют друг друга на скандал. Сначала Джей Ло появилась в эротичном платье на красной дорожке, намеренно оголив место, где раньше красовалась татуировка посвященная мужу, чтобы было заметно ее отсутствие.

Затем актриса сходила на свидание с лучшим другом детства Аффлека Мэттом Деймоном. Пара больше часа сидела вместе и держась за руки, что не могло не вызвать массы вопросов у поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аффлека заметили на прогулке с женой лучшего друга Мэтта Деймона. Любовный треугольник Аффлека, Лопез и Деймона неожиданно стал квадратом.