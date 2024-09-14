На зло Джей Ло: Аффлека заметили на прогулке с женой лучшего друга Мэтта Деймона

Любовный треугольник Аффлека, Лопез и Деймона неожиданно стал квадратом. Зачем Бен пошел на свидание с женой лучшего друга?

Актер Бен Аффлек на зло супруге певице Дженнифер Лопес вышел на прогулку с женой лучшего друга Лучаной Деймон. Об этом сообщил Daily Mail.

Спустя всего лишь два года после церемонии бракосочетания, 20 августа звезда подала на развод. Примечательно, что Джей Ло сделала это именно в годовщину свадьбы. Супруги не смогли ужиться в браке. Актриса указала причиной своего решения длительные ссоры на фоне несовместимости характеров.

Разойтись полюбовно у звезд не вышло. Уже несколько недель весь мир наблюдает за тем, как они провоцируют друг друга на скандал. Сначала Джей Ло появилась в эротичном платье на красной дорожке, намеренно оголив место, где раньше красовалась татуировка посвященная мужу, чтобы было заметно ее отсутствие.

Затем актриса сходила на свидание с лучшим другом детства Аффлека Мэттом Деймоном. Пара больше часа сидела вместе держась за руки, что не могло не вызвать массы вопросов у поклонников.

«Дженнифер и Мэтт начали разговорить и вели долгий, глубокий разговор», — рассказывал Daily Mail источник.

Вопросы к бывшей и другу, видимо, появились и у Бена. Спустя семь дней после выходки Лопес он пошел на прогулку с женой Мэтта. Они мило проводили время обнимаясь и разговаривая. В какой-то момент Аффлек даже поцеловал спутницу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лопес появилась на красной дорожке в дерзком образе.