Путин назвал приоритеты государственных расходов: «Должны оставаться»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Путин назвал приоритетными расходы на соцподдержку и обороноспособность

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Президент и члены правительства обсудили бюджет на ближайшие три года.

Глава РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства.

«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан», — подчеркнул российский лидер.

Он также указал на необходимость сохранения сбалансированной бюджетной политики, которая поможет достичь национальных целей развития Российской Федерации. Президент подчеркнул, что ряд новых нацпроектов будут запущены уже в следующем году, поэтому расходы на них необходимо заложить в бюджет.

Владимир Путин обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и другими членами правительства России статьи доходов и расходов на три ближайших года.

Ранее 5-tv.ru, что в Кремле объяснили увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ.

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