Угрозы, враждебность и нестабильность: в Кремле объяснили увеличение штатной численности ВС РФ

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Решение Москвы увеличить штатную численность Вооруженных сил России вызвано количеством угроз для страны, а также враждебной обстановкой на Западе и нестабильностью на Востоке. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на Западных рубежах и нестабильностью на Восточных рубежах», — сказал он.

В условиях таких реалий требуется принятие мер по увеличению штата армии, добавил официальный представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил увеличить штатную численность ВС России почти до 2,4 миллиона единиц. Он подписал соответствующий указ. Правительство должно будет предусмотреть выделение Минобороны средств из федерального бюджета для его реализации.