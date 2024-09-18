Не доводите до язвы: как правильно пить обезболивающие

Врач Кайбышева: при приеме обезболивающих необходимо пить антисекреторные
Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO / Michael Bihlmayer
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Злоупотреблять этими препаратами не стоит.
При приеме обезболивающих некоторым людям необходимо пить дополнительные препараты. Об этом в беседе с изданием NEWS.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Кайбышева.
Как объяснила специалист, речь идет о специальных антисекреторных лекарствах. Их назначают пациентам, которые вынуждены пить обезболивающие на постоянной основе, страдают НПВП-гастропатией или входят в те или иные группы риска.
Нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) называются те обезболивающие, которые доступны в аптеках без рецепта.
«НПВП — одни из самых назначаемых препаратов в мире, они эффективно борются с болью, воспалением, отеком, повышенной температурой, но в то же время их неконтролируемый прием может привести к серьезным повреждениям слизистой оболочки желудка и кишечника», — поясняет врач.
Злоупотребление НПВП может привести к развитию эрозии, язвам, внутренним кровотечениям и даже перфорации желудка. Антисекреторные же препараты помогают снизить синтез соляной кислоты в желудке и сделать желудочный сок менее агрессивным.
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