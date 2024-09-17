От шизофрении до онкологии: на что может указывать беспричинное резкое похудение

Эндокринолог Мамонтова: резкое беспричинное похудение может говорить о раке
Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO
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Спектр возможных заболеваний огромен, их перечислила врач.
Потеря веса без каких-либо причин — очень тревожный симптом, который может говорить о наличии тяжелых и опасных заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Мамонтова в беседе с изданием aif.ru.
Стремительное похудание может быть следствием ускоренного расщепления клеток или нарушения аппетита. Спектр возможных заболеваний огромен: от проблем с щитовидной железой до онкологии.
Если с аппетитом все в порядке, но вы чувствуете слабость, то скорее всего, дело в тиреотоксикозе — нарушении метаболических процессов из-за избытка гормонов, вырабатываемых щитовидной железой и ответственных за обмен веществ и производство энергии.
Если у вас поднялась высокая температура — вероятно, вы подхватили какое-то инфекционное заболевание, и вашему иммунитету необходимы ресурсы для борьбы с патогенами. К тому же, процесс пищеварения, как и любой процесс в организме, требует энергии, поэтому тело может автоматически перенаправлять эти силы на болезнь с инфекцией. Будьте предельно бдительны, так как в таком случае организм может опасно истощить сам себя.
Также к нездоровому похудению могут привести язвенный колит, болезнь Крона, а также целиакия, из-за которых происходит повреждение слизистой кишечника и нарушается эффективность всасывания питательных веществ из потребляемой пищи.
Самыми серьезными проблемами, вызывающими потерю веса, являются онкология и сахарный диабет. В случае с раком организм худеет из-за повышенного питания размножающихся клеток, а при диабете — из-за повышенного уровня глюкозы в крови, которая вызывает расщепление белков.
Также на вес могут влиять психологические проблемы, такие как нервная анорексия, биполярные расстройства, шизофрения, депрессия или пережитый недавно сильный стресс.
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