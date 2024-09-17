«Начнется третья мировая»: Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 26 0

Лукашенко: нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны

«Начнется третья мировая»: Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белорусский лидер указал, что за этим последует мгновенный ответ.

Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — цитирует его издание БелТа.

Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия будет отстаивать свои ценности и интересны. Он также добавил, что белорусское миролюбие не стоит принимать и понимать за слабость, потому что стране есть чем ответить.

«Никому не позволим посягнуть на святую землю предков, на независимость и суверенитет нашей Родины», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в июне Украина перебросила президентский спецназ на границу с Белоруссией. Как отмечал начальник Генштаба страны генерал-майор Павел Муравейко, украинцы развернули у границ системы наблюдения радиоэлектронной разведки, а их беспилотники залетают на территорию республики.

+23° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.43
0.29 101.51
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Тысячи ловушек: в России перенастроят дорожные камеры для фиксации нарушений
22:16
Замешаны Блиновские? Почему задержали Эльмана Пашаева
22:02
«Начнется третья мировая»: Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию
21:53
Обвиняемому в педофилии сатанисту из Подмосковья предъявили новые обвинения
21:43
Москвичи перечислили жителям приграничных регионов более 21 миллиона рублей
21:33
Алексей Чадов стал отцом во второй раз

Сейчас читают

Восемь человек погибли, до 2,8 тыс ранены: детонация пейджеров произошла в Ливане
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
«Вся жизнь моя— импровизация»: Басков забывал тексты своих песен на сцене
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака