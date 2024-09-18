В Перми женщина воткнула отвертку в глаз гостье, ходившей по дому в обуви

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 19 0

В результате полученной травмы правый глаз потерпевшей перестал видеть.

В Перми женщина воткнула отвертку в глаз гостье, ходившей по дому в обуви

Фото: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

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Жительница Перми проткнула гостье глаз отверткой из-за того, что та ходила в обуви по квартире. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел в коммунальной квартире в Кировском районе. Владелец одной из комнат пригласил к себе в гости женщину. В этот момент к ним выбежала недовольная хозяйка другой комнаты и устроила скандал, потому что гостья ходила в уличной обуви по дому. После этого она вонзила ей отвертку в правый глаз.

В суде нападавшая уверяла, что это произошло случайно, якобы она махнула рукой и не увидела рядом стоящую женщину. Потерпевшая, в свою очередь, настаивала, что хозяйка специально воткнула ей отвертку, из-за чего она ослепла на один глаз.

В итоге нападавшую приговорили к лишению свободы на один год и обязали выплатить потерпевшей 350 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что таксист с ножом напал на пассажира в Москве.

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