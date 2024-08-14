Прямо в грудь: таксист с ножом напал на пассажира в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 53 0

В Москве водитель такси ударил пассажира ножом в грудь

Прямо в грудь: таксист с ножом напал на пассажира в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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По факту произошедшего полиция проводит проверку.

В Москве водитель такси ударил пассажира складным ножом в грудь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все случилось во вторник, 13 августа, на улице Профсоюзной. Таксист нанес ножевое ранение пассажиру 1996 года рождения. Мотивы водителя пока неизвестны.

В результате пострадавшего госпитализировали в Городскую клиническую больницу (ГКБ) имени Юдина. Что же касается таксиста, то его прибывшие на место полицейские доставили в отдел МВД района Коньково. Правоохранители сейчас проводят проверку по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчину убили из-за ссоры в супермаркете Братска. Произошло все на глазах у детей. Нападавшему предъявили обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

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