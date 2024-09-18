Кольцо с нескромным камнем: подруга Аршавина намекнула на скорый брак

Анну и Андрея неоднократно видели вместе, но даже после рождения ребенка они никак не прокомментировали свои отношения.

Предполагаемая девушка футболиста Андрея Аршавина выложила в социальные сети фото кольца на безымянном пальце, пишет 7Дней.ru. Свои отношения пара до сих пор не подтвердила.

Фото: Instagram* / @ana____010

Слухи про новый брак футболиста появились после публикации Анной Петрушиной кольца. Снимок девушка сделала, гуляя с коляской по Удельному парку около базы ФК «Зенит», где раньше работала.

В романе с молодой девушкой Аршавина заподозрили давно, но он никак не отреагировал на предположения фанатов о новых отношениях. Анна публиковала на своей личной странице фото с Андреем, а позже пару заметили на отдыхе в Сочи, где девушка была с округлившимся животом.

В августе блондинка родила девочку, которую назвали Ева. Но, даже после появления ребенка на свет, девушка никак не прокомментировала, кто же является отцом малышки.

Конечно, возможно, что они просто друзья, а все предположения, которые выстроили фанаты, ложные, но слишком много совпадений за столь короткое время.

Фанаты предполагают, что футболист не спешит афишировать новые отношения из-за ряда скандалов с бывшими женами. Аршавин изменял Юлии Барановской, когда та была беременна от него. Вторую жену, Алису Казьмину, он бросил с ребенком. Девушка только недавно смогла оправиться от развода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аршавин забыл про родную дочь.

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