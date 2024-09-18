Кольцо с нескромным камнем: подруга Аршавина намекнула на скорый брак
Подруга Аршавина опубликовала фото кольца на безымянном пальце
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Анну и Андрея неоднократно видели вместе, но даже после рождения ребенка они никак не прокомментировали свои отношения.
Предполагаемая девушка футболиста Андрея Аршавина выложила в социальные сети фото кольца на безымянном пальце, пишет 7Дней.ru. Свои отношения пара до сих пор не подтвердила.
Слухи про новый брак футболиста появились после публикации Анной Петрушиной кольца. Снимок девушка сделала, гуляя с коляской по Удельному парку около базы ФК «Зенит», где раньше работала.
В романе с молодой девушкой Аршавина заподозрили давно, но он никак не отреагировал на предположения фанатов о новых отношениях. Анна публиковала на своей личной странице фото с Андреем, а позже пару заметили на отдыхе в Сочи, где девушка была с округлившимся животом.
В августе блондинка родила девочку, которую назвали Ева. Но, даже после появления ребенка на свет, девушка никак не прокомментировала, кто же является отцом малышки.
Конечно, возможно, что они просто друзья, а все предположения, которые выстроили фанаты, ложные, но слишком много совпадений за столь короткое время.
Фанаты предполагают, что футболист не спешит афишировать новые отношения из-за ряда скандалов с бывшими женами. Аршавин изменял Юлии Барановской, когда та была беременна от него. Вторую жену, Алису Казьмину, он бросил с ребенком. Девушка только недавно смогла оправиться от развода.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аршавин забыл про родную дочь.
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