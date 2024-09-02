«Не звонит, не пишет, не приехал поздравить»: Аршавин забыл про родную дочь

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 30 0

Андрей Аршавин забыл поздравить семилетнюю дочь Есению с 1 сентября

«Не звонит, не пишет, не приехал поздравить»: Аршавин забыл про родную дочь

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Девочка сегодня пошла в первый класс, однако отец никак не отреагировал на важное событие.

Российский футболист Андрей Аршавин не поздравил свою семилетнюю дочь с 1 сентября, сообщил StarHit. В этом году их с Алисой Казьминой дочь Есения пошла в первый класс.

«Нет, к сожалению. Не звонит, не пишет, не приехал поздравить. Наверное, у него сейчас другие хлопоты. Жаль», — сообщила мама девочки.

Также экс-супруга подтвердила информацию о пополнении в новой семье футболиста. Анна Петрушина родила спортсмену дочь.

«У папы сейчас ребенок родился, ему не до нас», — прокомментировала неоднозначную ситуацию Алиса.

В биографии футболиста-ловеласа не одна история, связанная с бракоразводными процессами и детьми от бывших жен. В 2013-м Аршавин развелся с Юлией Барановской, в браке они прожили девять лет, у пары трое детей. В 2019 году он развелся с Алисой Казьминой, в браке они прожили три года, у них одна дочь. Новая избранница футболиста уже родила ему дочь, но вне брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит выставленный на продажу дом Аршавина.

+26° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
90.00
-1.19 99.26
-1.50
Кто получит подарки от осени: гороскоп финансов на сентябрь 2024

Последние новости

21:24
Научиться заново водить: как сесть за руль после долгого перерыва
21:08
«Творческое наследие не будет забыто!» — умер народный артист России Юрий Бацазов
20:52
«Не звонит, не пишет, не приехал поздравить»: Аршавин забыл про родную дочь
20:36
Правительство РФ одобрило проект соглашения о реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе
20:16
Ученые нашли микропластик в человеческом мозге
20:00
Уникальную музыкальную школу открыли в Перми

Сейчас читают

Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
«Попробуйте выстроить план»: должны ли родители помогать школьнику с уроками
«Было крейзи!» — певица IOWA рассказала, как ей пришлось жить с грудным сыном в машине
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео