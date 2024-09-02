«Не звонит, не пишет, не приехал поздравить»: Аршавин забыл про родную дочь

Девочка сегодня пошла в первый класс, однако отец никак не отреагировал на важное событие.

Российский футболист Андрей Аршавин не поздравил свою семилетнюю дочь с 1 сентября, сообщил StarHit. В этом году их с Алисой Казьминой дочь Есения пошла в первый класс.

«Нет, к сожалению. Не звонит, не пишет, не приехал поздравить. Наверное, у него сейчас другие хлопоты. Жаль», — сообщила мама девочки.

Также экс-супруга подтвердила информацию о пополнении в новой семье футболиста. Анна Петрушина родила спортсмену дочь.

«У папы сейчас ребенок родился, ему не до нас», — прокомментировала неоднозначную ситуацию Алиса.

В биографии футболиста-ловеласа не одна история, связанная с бракоразводными процессами и детьми от бывших жен. В 2013-м Аршавин развелся с Юлией Барановской, в браке они прожили девять лет, у пары трое детей. В 2019 году он развелся с Алисой Казьминой, в браке они прожили три года, у них одна дочь. Новая избранница футболиста уже родила ему дочь, но вне брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит выставленный на продажу дом Аршавина.