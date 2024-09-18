Во всем виноват Достоевский: в Петербурге продают квартиры с историей

Ценник за такие квадратные метры — в несколько раз выше.

В Петербурге выставлена на продажу очередная квартира с легендарным прошлым. Таких в Северной столице много, это якобы связано с писателем Федором Достоевским. И вот тут нюанс — доказать это невозможно, а к цене прибавка значительная. Об особенностях маркетинга в городе на Неве расскажет корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Обшарпанные стены, грязные потолки и вскрытый пол — такой представляется нам квартира, в которой, как уверяет риэлтор, жил всемирно известный писатель.

За квартиру в 104 квадратных метра нынешние владельцы просят 25 миллионов рублей. И все благодаря Достоевскому, ведь квартира в соседнем доме примерно такой же площади стоит на пять миллионов дешевле. Исследователи сходятся в одном: в этом доме Достоевский точно жил — вот мемориальная табличка. Но на каком этаже — втором или третьем — все еще спорят.

«Были обнаружены и опубликованы рукописи Резенкампфа, который с Достоевским жил. И он как раз указывает третий этаж», — говорит методист по научно-просветительской деятельности музея Ф. М. Достоевского Александра Чернышова.

Правда, в доме в Графском переулке не сохранилось ни одной вещи, так или иначе связанной с писателем. И доказать, что покупателю достанется та самая квартира — не получится.

Олег Цветков не упустил шанс купить квартиру Максима Горького — 200 квадратных метров, где жил и работал писатель, приобретал по комнате, потратил на это несколько лет. Сейчас выставил на продажу за 90 миллионов рублей.

«Несерьезная прибавка к цене. Там просто хороший вид из окна. Собственно, Горький был человеком обеспеченным, поэтому выбрал для себя хорошую квартиру. И в этом смысле она имеет ценность сама по себе», — рассказывает Олег Цветков.

И все-таки цены диктует не только расположение в центре города. За квартиру в доме на улице Чайковского, где жил Набоков, просят 75 миллионов рублей. Жилье в Поварском переулке, которое в разное время снимали Тургенев и Некрасов, оценивают скромнее, в 27 миллионов рублей. В доме на Рубинштейна, где жили Сергей Довлатов и Аркадий Райкин, стать владельцем недвижимости можно за 42 миллиона рублей. А в соседнем доме, где жили Аркадий Аверченко и Александр Куприн, уже за 21. Вроде бы не намного выше средних цен по району, но речь все же идет о сотнях тысяч и даже миллионах рублей.

«Это маркетинг, и в этом нет ничего зазорного. Действительно, на общем фоне, когда у всех обычные квартиры, а у вас квартира, в которой жил Достоевский, в которой жил Горький, в которой жил Шостакович… Ну почему нет? Я думаю, что кто-то готов за это и доплатить», — рассказывает президент ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

Поэтому объявления о продаже квартир со ссылкой на известных людей появляются регулярно. Ими прикрывают наличие шумных соседей и отсутствие ремонта. И создают ажиотаж. После того как появилось объявление о продаже квартиры Достоевского, в соцсетях тут же появились комментарии, что в ней надо сделать музей. Но в Смольном пока не готовы выкупать помещение. Из-за отсутствия доказательств, что именно здесь жил писатель.